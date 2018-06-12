Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия
Американские журналисты отметили, что лидер КНДР Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия.
Как заметил пресс-пул Белого дома, когда глава Северной Кореи вместе с президентом США Дональдом Трампом после переговоров тет-а-тет вышел на террасу на втором этаже сингапурского отеля Capella, чтобы поприветствовать представителей СМИ, его «трижды спросили о готовности к ядерному разоружению, однако отвечать он не стал».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, проходит первый в истории саммит США - КНДР. Причем в самом начале переговоров Трамп и Ким Чен Ын решили побеседовать с глазу на глаз. Затем же к политикам присоединились их ближайшие помощники и началась встреча в расширенном составе.
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