СЕГОДНЯ 06:44 2018-06-12T06:44:40+03:00

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Американские журналисты отметили, что лидер КНДР Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия.

Как заметил пресс-пул Белого дома, когда глава Северной Кореи вместе с президентом США Дональдом Трампом после переговоров тет-а-тет вышел на террасу на втором этаже сингапурского отеля Capella, чтобы поприветствовать представителей СМИ, его «трижды спросили о готовности к ядерному разоружению, однако отвечать он не стал».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, проходит первый в истории саммит США - КНДР. Причем в самом начале переговоров Трамп и Ким Чен Ын решили побеседовать с глазу на глаз. Затем же к политикам присоединились их ближайшие помощники и началась встреча в расширенном составе.