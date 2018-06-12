2018-06-12T06:44:40+03:00
В мире

Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия

Как заметил пресс-пул Белого дома, северокорейского лидера «трижды спросили о готовности к ядерному разоружению»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд Трамп (справа) и северокорейский лидер Ким Чен ЫнПрезидент США Дональд Трамп (справа) и северокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские журналисты отметили, что лидер КНДР Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия.

Как заметил пресс-пул Белого дома, когда глава Северной Кореи вместе с президентом США Дональдом Трампом после переговоров тет-а-тет вышел на террасу на втором этаже сингапурского отеля Capella, чтобы поприветствовать представителей СМИ, его «трижды спросили о готовности к ядерному разоружению, однако отвечать он не стал».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, проходит первый в истории саммит США - КНДР. Причем в самом начале переговоров Трамп и Ким Чен Ын решили побеседовать с глазу на глаз. Затем же к политикам присоединились их ближайшие помощники и началась встреча в расширенном составе.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24