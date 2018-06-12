Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе

СЕГОДНЯ 07:06 2018-06-12T07:06:14+03:00

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Во вторник, 12 июня, президент США Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном формате. После этого лидеры двух стран вместе с членами своих делегаций удалились на рабочий обед.

А в 16:00 по местному времени (11:00 мск) ожидается пресс-конференция главы Соединенных Штатов по итогам саммита США - КНДР.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, прошел первый в истории американо-северокорейских отношений саммит США - КНДР. Причем в самом начале переговоров Трамп и Ким Чен Ын решили побеседовать с глазу на глаз. Кстати, сразу после встречи тет-а-тет, длившейся около 48 минут, американский лидер заявил, что все прошло «очень-очень хорошо». Затем же к политикам присоединились их ближайшие помощники и началась встреча в расширенном составе.