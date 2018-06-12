2018-06-12T07:32:34+03:00
Происшествия

Губернатор Волгоградской области работает на месте крушения катамарана

На данный момент удалось спасти пятерых участников происшествия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На место происшествия приехал губернатор региона. Фото: volgograd.ruНа место происшествия приехал губернатор региона. Фото: volgograd.ru
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место столкновения катамарана и баржи, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек. Глава региона уже провел заседание оперативного штаба и назвал задачи дальнейшей ликвидации последствий происшествия.

"Штаб ликвидации происшествия работает в круглосуточном режиме, ведутся поиски. Общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах 1 400 человек – сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти", - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия. Бочаров призвал спасателей использовать в своей работе все доступные средства, которые позволяют определять нахождение на воде плавательных средств и сотрудников. По его мнению, это даст людям понять, что они "защищены".

В настоящий момент на каждых ста метрах береговой линии реки Волга расставлены посты сотрудников министерства внутренних дел и Росгвардии, говорится на сайте Волгоградской области.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что поздно ночью в понедельник, 11 июня, в одном километре от побережья произошло столкновение прогулочного судна и буксира. По предварительным данным, катамаран шел с выключенными огнями и перегрузом на 4 человека.

Всего на борту находились 16 пассажиров - семь мужчин, восемь женщин и одна несовершеннолетняя. Сообщается, что все это были семьи сотрудников ГИБДД. На данный момент удалось спасти пятерых человек, еще одна женщина числится пропавшей без вести.

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