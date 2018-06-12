Россия должна изменить позицию: Мэй пресекла разговоры о воссоединении G8

СЕГОДНЯ 08:04 2018-06-12T08:04:22+03:00

Британский премьер напомнила, что Москва вышла из формата после событий 2014 года

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила после саммита G7 в Канаде, что обсуждать возможность возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России модно только после изменения позиции Москвы.

«Любая дискуссия о том, может ли Россия вернуться обратно за стол (переговоров), не может иметь место, пока Россия не изменит свою позицию», — сказала Мэй.

Она напомнила, что участие РФ в G8 было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году, передает BBC.

Напомним, что Россия покинула "Большую восьмерку" в 2014 году, вскоре после воссоединения Крымского полуострова с остальной частью нашей страны. Фактически G8 являлся обычным клубом, поэтому официально прекращать в нем членство не было необходимости. Просто в какой-то момент остальные страны "восьмерки" отказались приезжать на саммит в РФ.

Бундестаг выступает за восстановление G8

В начале июня 2018 года сопредседатель фракции Левой партии немецкого парламента Сара Вагенкнехт заговорила о необходимости срочно вернуть Россию за стол переговоров G8.

Она выразила уверенность в том, что Москва сможет стать противовесом политике Вашингтона, которая в последнее время не устраивает членов "Большой семерки". Она подчеркнула, что страны Европы все еще осуждают действия РФ в отношении Крыма, но и поведение американский властей начало выходить за рамки.

Россия не хочет возвращаться в "Большую восьмерку"

В Москве на такое предложение отреагировали скептически. Спустя четыре года российские власти поняли бессмысленность продолжения участия в данной международной диалоговой площадке. Сейчас наша страна развилась и защищает свои интересы, а возвращение к формату "Большой восьмерки" вынудит ее снова бороться с давлением США, оказываемым на западные страны.

Кроме того, сам президент РФ Владимир Путин заявил, что теперь для России в приоритет стоят другие объединения, такие, например, как Шанхайская организация сотрудничества или G20.

Позиция США

Примечательно, что американский лидер Дональд Трамп также выступил за возобновление формата "Большой восьмерки". По мнению главы государства, это было бы полезно не только для США и Европы, но и для всего мира, поскольку Россия играет значимую роль во многих международных процессах.

В настоящий момент в G7 входят те же страны, что и основали этот клуб. Речь идет о Великобритании, ФРГ, Италии, Канаде, Соединенных Штатах, Франции и Японии.