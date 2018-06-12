2018-06-12T08:30:15+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная Нигерии прилетела в Россию на ЧМ по футболу

Африканская команда будет жить и тренироваться в Ессентуках
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Нигерии сыграет на ЧМ-2018 по футболу.Сборная Нигерии сыграет на ЧМ-2018 по футболу.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной Нигерии, включая персонал и тренерский штаб, прилетели в Россию на чемпионат мира по футболу. Они будут жить и тренироваться в городе Ессентуки. Тренировочной ареной для "Суперорлов" будет стадион "Ессентуки Арена". Уже 12 июня команда проведет открытую для публики тренировку со свободным входом.

На этом чемпионате мира команду возглавляет немец Гернот Рор. Он работает со сборной с 2016 года. Лучшим результатом для нигерийцев является три участия в 1/8 финала турнира - в 1994,1998 и 2014 годах.

Свой первый матч на ЧМ команда Нигерии проведет 16 июня в Калининграде против сборной Хорватии. С Исландией 22 июня они встретятся в Волгограде, а 26 июня в Санкт-Петербурге против Аргентины.

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