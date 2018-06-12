2018-06-12T09:26:38+03:00
Происшествия

Взятые в заложники в США дети найдены мертвыми

Злоумышленник покончил с собой еще до того, как спецназ ворвался в квартиру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тело покончившего с собой убийцы нашли в шкафуТело покончившего с собой убийцы нашли в шкафуФото: REUTERS
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Четыре ребенка, которые были взяты в заложники в американском городе Орландо штата Флорида, найдены мертвыми. Злоумышленник сначала убил их, а после покончил с собой.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что инцидент произошел еще в воскресенье вечером. Полицейский прибыл в один из жилых районов по вызову о домашнем насилии, но когда попытался задержать буйного мужчину, то был серьезно ранен, а сам вооруженный местный житель заперся в квартире с детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

Позже выяснилось, что злоумышленником является 35-летний Гэри Уэйн Линдси-младший, у которого довольно обширная история преступлений, связанных с поджогами, воровством и избиениями. На момент инцидента он все еще находился на испытательном сроке.

Как рассказал начальник полиции Орландо Джон Мина, в какой-то момент правоохранители попытались передать стрелку телефон, чтобы он мог вести с ними переговоры, но увидели, что один ребенок уже мертв. Тогда было принято решение ворваться в квартиру в надежде спасти остальных.

Около девяти часов вечера спецназ взломал дверь, но все дети уже были мертвы. Тело самого убийцы обнаружили в шкафу, передает NBC.

На данный момент неизвестно, почему мужчина решился на такой шаг. По информации правоохранителей, среди убитых были и дети самого нападавшего. Двое других принадлежали его подруге, которая и обратилась в полицию.

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