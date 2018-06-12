В Стокгольме прошли похороны диджея Avicii‍

СЕГОДНЯ 09:54 2018-06-12T09:54:11+03:00

Шведский музыкальный продюсер покончил с собой еще в конце апреля

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В воскресенье, 10 июня, состоялись похороны известного диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, более известного как Avicii. Церемония прошла в закрытом режиме в родном городе музыканта - Стокгольме.

Молодого человека похоронили на кладбище "Скугсчюркогорден", также известном как "лесное". Оно было занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве артефакта определённого этапа развития архитектуры. На церемонии присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья диджея, сообщает Daily Mail.

Напомним, что 28-летний Тим Берглинг был одним из самых высокооплачиваемых диджеев. О его смерти стало известно 20 апреля этого года. Тело музыканта нашли в его собственном доме в столице Омана.

Изначально предполагалось, что причиной смерти стал пакреатит, поскольку диджей страдал от алкогольной зависимости, однако позже его родственники сообщили о суициде.

Поклонники творчества Avicii сразу обвинили в случившемся менеджеров продюсера. Берглинг жаловался на напряженный график, но его все равно заставляли продолжать гастроли, передает сайт kp.ru.