СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса

СЕГОДНЯ 10:36 2018-06-12T10:37:31+03:00

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Во вторник, 12 июня, появились слухи о том, что голландский легионер "Спартака" Квинси Промес может покинуть команду в это трансферное окно. Аж 47 миллионов евро предложили за лидера "красно-белых" в миланском "Интере". Итальянский гранд намерен усилиться перед Лигой Чемпионов.

Как пишет Footmercato, "Интер" сделал предметное предложение и теперь "Спартак" его рассматривает. Ранее появлялась информация об интересе к Промесу со стороны ряда европейских клубов - от "Тоттенхэма" до "Сампдории".

В прошлом сезоне голландец забил 15 голов и сделал 7 голевых передач в 26 матчах чемпионата России.