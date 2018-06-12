2018-06-12T10:49:54+03:00
В мире

США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

Лидеры двух стран выразили приверженность установлению мирного режима на Корейском полуострове
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп держит итоговый документПрезидент США Дональд Трамп держит итоговый документФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а северокорейский лидер Ким Чен Ын, в свою очередь, обязался полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом говорится в итоговом документе, который был подписан главами государств по завершению двустороннего саммита в Сингапуре.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, углубленный и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с налаживанием отношений между США и КНДР и построением прочного и долгосрочного мирного режима на Корейском полуострове", - передает CNN со ссылкой на соглашение.

Напомним, что во вторник, 12 июня, в одном из отелей на сингапурском острове Сентоса состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры двух стран успели побеседовать в формате "тет-а-тет", отобедать за одним столом вместе с членами своих делегаций, а также прогуляться по прилегающей к гостинице территории.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению президента Соединенных Штатов, его переговоры с северокорейским коллегой прошли "очень и очень хорошо".

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса
"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию
Сенатор США заявил, что в России продолжает жить "советское зло"
В Стокгольме прошли похороны диджея Avicii‍
Взятые в заложники в США дети найдены мертвыми
Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров
Опубликовано меню рабочего обеда Трампа и Ким Чен Ына
Трамп и Ким Чен Ын вышли на совместную прогулку без переводчиков
Сборная Нигерии прилетела в Россию на ЧМ по футболу
Россия должна изменить позицию: Мэй пресекла разговоры о воссоединении G8
Губернатор Волгоградской области работает на месте крушения катамарана
Погода в Москве на 12 июня 2018 года: ожидается гроза и сильный ветер
Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе
Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия
В Токио автомобиль въехал в толпу людей
У экономического советника Трампа случился сердечный приступ
Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом
Трамп заявил, что встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном прошла «очень-очень хорошо»
Россия призвала Запад не подрывать авторитет Совбеза ООН и ОЗХО
Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном
СМИ сообщили о предотвращении серии терактов в Мельбурне
В Сингапуре началась историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном