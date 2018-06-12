США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

СЕГОДНЯ 10:49 2018-06-12T10:49:54+03:00

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Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а северокорейский лидер Ким Чен Ын, в свою очередь, обязался полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом говорится в итоговом документе, который был подписан главами государств по завершению двустороннего саммита в Сингапуре.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, углубленный и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с налаживанием отношений между США и КНДР и построением прочного и долгосрочного мирного режима на Корейском полуострове", - передает CNN со ссылкой на соглашение.

Напомним, что во вторник, 12 июня, в одном из отелей на сингапурском острове Сентоса состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры двух стран успели побеседовать в формате "тет-а-тет", отобедать за одним столом вместе с членами своих делегаций, а также прогуляться по прилегающей к гостинице территории.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению президента Соединенных Штатов, его переговоры с северокорейским коллегой прошли "очень и очень хорошо".