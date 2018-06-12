Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником

СЕГОДНЯ 11:04 2018-06-12T11:04:35+03:00

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Во вторник, 12 июня, с космодрома Танэгасима в японской префектуре Кагосима был проведен запуск тяжелой ракеты H-2A, которая успешно вывела на орбиту новейший разведывательный спутник Optical 6. Об этом сообщили в национальном агентстве аэрокосмических исследований JAXA.

Аппарат был разработан компанией Mitsubishi Heavy Industries. Он оснащен мощным радаром и способен делать качественные снимки поверхности планеты даже в самую плохую погоду. Создание данного спутника обошлось властям в 218 млн долларов, а сам запуск стоил почти в два раза меньше.

Ожидается, что министерство обороны Японии будет использовать аппарат для слежения за деятельностью КНДР. Также он может быть полезен при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один такой же правительственный спутник был выведен на орбиту в конце февраля 2018 года.