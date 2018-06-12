СМИ сообщают о скорой отставке премьер-министра Грузии

СЕГОДНЯ 11:24 2018-06-12T11:24:24+03:00

Возможные кадровые перестановки в правительстве связаны с массовыми протестами в стране

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили оставит свою должность. Масштабные кадровые перестановки в правительстве республики могут произойти уже в ближайшие несколько дней.

По данным грузинского "Первого радио", временно исполняющим обязанности премьера назначат действующего министра внутренних дел и первого вице-премьера страны Георгия Гахария.

Между тем, ожидается, что своих постов лишатся также министр юстиции Тея Цулукиани, глава министерства экономики Димитрий Кумсишвили, а также руководители МИД и Минкульта Михаил Джанелидзе и Михаил Гиоргадзе.

"Официально эту информацию пока никто не подтверждает, однако в кулуарах правящей партии "Грузинская мечта" о предстоящих изменениях в правительстве давно говорят", - говорится на сайте радио.

Напомним, что 31 мая в Тбилиси прошли массовые протесты, участники которых требовали отставки правительства и тщательного расследования гибели двух подростков, убитых в столице 1 декабря 2017 года. Главный прокурор страны Ираклий Шотадзе уже оставил свою должность на фоне таких акций.

Между тем, премьер-министр заверил, что не собирается уходить в отставку, даже несмотря на свое неудачное выступление перед протестующими, передает сайт kp.ru.