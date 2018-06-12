СМИ сообщают о скорой отставке премьер-министра Грузии
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили оставит свою должность. Масштабные кадровые перестановки в правительстве республики могут произойти уже в ближайшие несколько дней.
По данным грузинского "Первого радио", временно исполняющим обязанности премьера назначат действующего министра внутренних дел и первого вице-премьера страны Георгия Гахария.
Между тем, ожидается, что своих постов лишатся также министр юстиции Тея Цулукиани, глава министерства экономики Димитрий Кумсишвили, а также руководители МИД и Минкульта Михаил Джанелидзе и Михаил Гиоргадзе.
"Официально эту информацию пока никто не подтверждает, однако в кулуарах правящей партии "Грузинская мечта" о предстоящих изменениях в правительстве давно говорят", - говорится на сайте радио.
Напомним, что 31 мая в Тбилиси прошли массовые протесты, участники которых требовали отставки правительства и тщательного расследования гибели двух подростков, убитых в столице 1 декабря 2017 года. Главный прокурор страны Ираклий Шотадзе уже оставил свою должность на фоне таких акций.
Между тем, премьер-министр заверил, что не собирается уходить в отставку, даже несмотря на свое неудачное выступление перед протестующими, передает сайт kp.ru.