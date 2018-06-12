Украина потребовала от DW убрать формулировку о "гражданской войне" в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:07 2018-06-12T12:07:49+03:00

В Киеве не признают, что на Украине идет гражданская война Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Министерство иностранных дел Украины сочло неприемлемым использование в статье немецкого издания Deutsche Welle формировки о "гражданской войне" в Донбассе и потребовало от руководства редакции исправить текст. С таким призывом выступила спикер ведомства Марьяна Беца.

"Неприемлемо, что DW пишет о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", - написала дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Она заявила, что все журналистские материалы должны основываться на фактах, а данная формулировка якобы не соответствует действительности.

На данный момент издание уже извинилось перед министерством и исправило "ошибку" в статье. В результате словосочетание "гражданская война" было заменено на "конфликт на востоке Украины".

Беца уже успела прокомментировал случившееся, назвав это "небольшой, но важной победой".

Напомним, что Украина продолжает считать своим главным врагом именно Россию. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Верховной Раде предложили новый способ, ка кодержать победу над нашей страной. Депутат Вадим Рабинович призвал сделать украинцев счастливыми на зависть всех соседних государств.