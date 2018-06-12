Облсовет Одессы принял оставку Марии Гайдар

СЕГОДНЯ 13:26 2018-06-12T13:26:22+03:00

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Члены Одесского областного совета одобрили отставку депутата Марии Гайдар. Ее добровольное решение о сложении мандата поддержали 54 человека. Такое заявление сделали в Одесской областной избирательной комиссии.

Напомним, что Гайдар была избрана по многомандатному округу по списку партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Теперь освободившееся место займет генеральный директор ТРК "Моя Одесса" Юрий Басюк, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о намерении украинского депутата оставить свой пост стало известно 10 июня. В постановлении облсовета было сказано, что Гайдар решила уйти сама.

Напомним, что изначально политик была гражданкой России, но в 2015 году получила украинский паспорт и заняла пост советника тогда еще губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Потом Гайдар была повышена до вице-губернатора области по социальным вопросам, а с 28 марта прошлого года она является внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.