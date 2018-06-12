Умер Яков Бранд - известный кардиохирург и телеведущий

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-12T14:05:58+03:00

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Во вторник, 12 июня, в Москве умер Яков Бранд - известный кардиохирург, заведующий отделением неотложной кардиохирургии в НИИ им. Склифосовского. На момент смерти мужчине было 63 года.

Состояние его здоровья резко ухудшилось еще 30 мая. Тогда врач был срочно доставлен в столичную больницу. Как оказалось, Бранд страдал сердечно‐сосудистой недостаточностью и на протяжении некоторого времени наблюдал за ходом заболевания здесь же в Склифе.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на информированный источник, во вторник сердце Бранда все же остановилось. Он умер в стенах родного института в окружении коллег.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Яков Бранд родился 2 мая 1955 года в Одессе. Там же в 1979 году он окончил институт и стал доктором медицинских наук, а также академиком РАЕН. За свою карьеру кардиохирург написал более 40 научных работ, и успел поработать на телевидении. С 1999 по 2010-й он вел познавательно-развлекательную передачу "Без рецепта", где объяснял самые сложные вещи простым языком.