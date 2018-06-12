Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год

СЕГОДНЯ 15:59 2018-06-12T15:59:53+03:00

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В Георгиевском зале Кремля прошло вручение Государственных премий за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства и за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности. На торжественной церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин, который поздравил всех присутствующих с Днем России.

Он поблагодарил лауреатов за преданность духовным и гуманистическим ценностям, служение различным сферам деятельности нашей страны. По мнению главы государства, жизнь именно таких людей является примером "особой, вдохновляющей силы".

"Фундамент этого будущего [нашей страны], конечно, создается сегодня, создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми. У нас их сотни тысяч, миллионы по всей стране, и мы знаем и видим, когда есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее надежно обеспечено", - сказал Владимир Владимирович.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению президента РФ, вручение Госпремий является очень важным событием - настоящей традицией. Ведь оно проводится ежегодно и касается граждан, которые получили высокое признание своих заслуг перед родиной. В награду за это им полагает сумма в размере 5 млн рублей, диплом, почетный и фрачный знаки.