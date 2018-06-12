Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА

СЕГОДНЯ 16:19 2018-06-12T16:19:57+03:00

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В среду, 13 июня, президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола (FIFA), который состоится за день до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Тринадцатого июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA), который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018", - сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 12 июня.

Вечером 13 июня Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены на Красной площади. Мероприятия будет посвящено проведению чемпионата мира по футболу 2018 в России. На сцену выйдут Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и другие звезды.