Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Конгресс Международной федерации футбола пройдет накануне старта ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин/Алексей Дружинин/ТАСС
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В среду, 13 июня, президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола (FIFA), который состоится за день до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
"Тринадцатого июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA), который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018", - сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 12 июня.
Вечером 13 июня Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены на Красной площади. Мероприятия будет посвящено проведению чемпионата мира по футболу 2018 в России. На сцену выйдут Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и другие звезды.