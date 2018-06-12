При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек

СЕГОДНЯ 16:47 2018-06-12T16:47:51+03:00

Еще два человека из одной семьи получили ранения

Изменить размер текста: A A

В результате авиационного удара международной коалиции во главе с США по деревне на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасаке погибли 12 человек. Как передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на местные источники, еще два человека пострадали.

"Число погибших в результате авиаудара самолетов международной коалиции по домам жителей в деревне Талль аш-Шайир на юго-востоке провинции Эль-Хасаке увеличилось до 12, два мирных жителя ранены, они из одной семьи", — сообщает агентство.

Напомним, в течение последнего месяца в результате атак международной коалиции в провинции Эль-Хасаке уже гибли мирные жители. Так, 5 июня стало известно о 10 погибших в результате удара по деревне Джазаа, 12 мая сообщалось о восьми жертвах при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня авиация коалиции нанесла удар по деревне на юге провинции Эль-Хасаке, в результате погибли 18 беженцев из Ирака.

В МИД России заявляли, что действия США и международной коалиции проводятся в Сирии без согласия официального Дамаска и не соответствии с резолюцией СБ ООН.