Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:13 2018-06-12T17:13:31+03:00

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Верховный суд Испании приговорил к 70 месяцам лишения свободы Иньяки Урдангарина, мужа инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI.

Зять короля был фигурантом по делу о финансовых махинациях. Ранее суд города Пальма-де-Майорка приговорил супруга Кристины к шести годам и трем месяцам тюрьмы. В постановлении Верховного суда отмечается, что муж инфанты осужден за "растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей".

Всего по делу о мошенничестве проходили 17 человек, в том числе инфанта. Слушания длились с 11 января по 22 июня 2016 года. По свдениям прокуратуры, общественная организация "Институт ноос", в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, была прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии. В результате было присвоено больше 6 млн евро.

Суд Пальмы-де-Майорки признал Кристину невиновной, а ее супруг был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. После обжалования срок был сокращен до пяти лет и 10 месяцев, передает ТАСС.