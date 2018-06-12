Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России

СЕГОДНЯ 17:59 2018-06-12T17:59:16+03:00

По словам главы МИД Украины, документ составлен по делу о «финансировании терроризма» и «расовой дискриминации»

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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «подарком» на День России поданный Киевом меморандум в Международный суд ООН с обвинениями против России.

«Сегодня Россия получит от нас своеобразный «подарок» в МС (Международный суд) ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тысячи страниц текста и содержится в 29 томах", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, документ упоминает дело о «финансировании терроризма» и «расовой дискриминации».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в суд ООН меморандума с обвинениями против России.

«Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Меморандум будет представлен в суде ООН в рамках процесса, инициированного украинской стороной в 2017 году. Россия неоднократно опровергала обвинения Киева, отмечая, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории РФ не ущемляются.