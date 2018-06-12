Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «подарком» на День России поданный Киевом меморандум в Международный суд ООН с обвинениями против России.
«Сегодня Россия получит от нас своеобразный «подарок» в МС (Международный суд) ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тысячи страниц текста и содержится в 29 томах", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, документ упоминает дело о «финансировании терроризма» и «расовой дискриминации».
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в суд ООН меморандума с обвинениями против России.
«Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Меморандум будет представлен в суде ООН в рамках процесса, инициированного украинской стороной в 2017 году. Россия неоднократно опровергала обвинения Киева, отмечая, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории РФ не ущемляются.