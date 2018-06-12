Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом

СЕГОДНЯ 18:11 2018-06-12T18:11:32+03:00

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Стала известна дата прощания с кардиохирургом и телеведущим Яковом Брандом. Мероприятие состоится 15 июня в историческом корпусе НИИ имени Склифосовского в Москве, где он возглавлял отделение неотложной коронарной хирургии.

«Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 года в 11:00 в историческом корпусе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского», — сообщил сын умершего Павел Бранд, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, знаменитый кардиохирург Яков Бранд умер утром во вторник, 12 июня. Ему было 63 года. По предварительным данным, смерть была вызвана сердечно-сосудистой недостаточностью.

Ранее стало известно, что Бранд проходил лечение в своем же институте. Из-за ухудшения состояния здоровья 30 мая его госпитализировали. За свою карьеру Бранд издал более 40 научных работ, с 1999 по 2010-й он вел на телевидении познавательно-развлекательную программу "Без рецепта".