В Париже неизвестный захватил заложников
Во вторник, 12 июня, полицейские проводят спецоперацию в X округе Парижа, где неизвестный мужчина захватил заложников.
"Масштабная полицейская операция проходит в Х округе Парижа", — сообщает портал France Info со ссылкой на городскую полицию.
Отмечается, что мужчина захватил в заложники двух человек. В настоящее время его мотивы неизвестны. Полиция выясняет причины поведения злоумышленника.
По данным радиостанции France Bleu, среди заложников находится беременная женщина. По некоторым данным, также, среди требований злоумышленника — контакт с посольством Ирана.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители спецназа. По информации телеканала BFM, происходящее не является терактом. Сообщается, что один из заложников может быть ранен. Захват совершен на улице Петит экюр французской столицы.
В Париже неизвестный захватил заложников.