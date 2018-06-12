В Париже неизвестный захватил заложников.

СЕГОДНЯ 18:42 2018-06-12T18:47:14+03:00

Спецоперация полиции в Париже, где мужчина захватил заложников. Фото: Philippe Grasset/Twitter

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Во вторник, 12 июня, полицейские проводят спецоперацию в X округе Парижа, где неизвестный мужчина захватил заложников.

"Масштабная полицейская операция проходит в Х округе Парижа", — сообщает портал France Info со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что мужчина захватил в заложники двух человек. В настоящее время его мотивы неизвестны. Полиция выясняет причины поведения злоумышленника.

По данным радиостанции France Bleu, среди заложников находится беременная женщина. По некоторым данным, также, среди требований злоумышленника — контакт с посольством Ирана.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители спецназа. По информации телеканала BFM, происходящее не является терактом. Сообщается, что один из заложников может быть ранен. Захват совершен на улице Петит экюр французской столицы.