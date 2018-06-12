В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения

СЕГОДНЯ 19:12 2018-06-12T19:13:09+03:00

В ЛНР сообщили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения Фото: REUTERS

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, большое количество бронетехники расположено в лесном массиве у населенного пункта Гречишино

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В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики увеличивают количество вооружения и техники у линии соприкосновения.

«Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения», - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что, по данным разведки ЛНР, в районе населенного пункта Северодонецк было получено «ракетно-артиллерийское вооружение (РАВ) 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию для восполнения боекомплекта 53-й отдельной механизированной бригады» ВС Украины.

По его словам, большое количество бронетехники расположено в лесном массиве у населенного пункта Гречишино. По периметру дежурят военные патрули, чтобы технику не заметили наблюдатели СММ ОБСЕ. Марочко отметил, что вооружение скрывают также от беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ при помощи радиоподавления.

"Еще одно скопление запрещенного Минскими соглашениями вооружения находится в районе населенного пункта Врубовка Попаснянского района на удалении 12 километров от линии боевого соприкосновения", — добавил Марочко, передает РИА Новости.