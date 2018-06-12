2018-06-12T19:13:09+03:00
Политика

В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, большое количество бронетехники расположено в лесном массиве у населенного пункта Гречишино
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В ЛНР сообщили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновенияВ ЛНР сообщили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновенияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики увеличивают количество вооружения и техники у линии соприкосновения.

«Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения», - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что, по данным разведки ЛНР, в районе населенного пункта Северодонецк было получено «ракетно-артиллерийское вооружение (РАВ) 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию для восполнения боекомплекта 53-й отдельной механизированной бригады» ВС Украины.

По его словам, большое количество бронетехники расположено в лесном массиве у населенного пункта Гречишино. По периметру дежурят военные патрули, чтобы технику не заметили наблюдатели СММ ОБСЕ. Марочко отметил, что вооружение скрывают также от беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ при помощи радиоподавления.

"Еще одно скопление запрещенного Минскими соглашениями вооружения находится в районе населенного пункта Врубовка Попаснянского района на удалении 12 километров от линии боевого соприкосновения", — добавил Марочко, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Париже неизвестный захватил заложников
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год
Макрон обвинил Италию в безответственности из-за ситуации с мигрантами
В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией
Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции: пострадали семь человек
Лавров считает позитивным сам факт встречи Трампа и Ким Чен Ына
Следователи вновь допрашивают Нетаньяху по делу о коррупции
Во ФСИН рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в тюрьме
Запросы о пропавшем в Афганистане советском летчике отправлены властям России и в США
Умер Яков Бранд - известный кардиохирург и телеведущий
Рябков заверил, что Россия ответит на незаконные санкции США
Облсовет Одессы принял оставку Марии Гайдар
Путин поздравил граждан страны с Днем России
Киев обратился в суд ООН, обвинив Россию в финансировании терроризма
Космонавт Артемьев поздравил соотечественников с Днем России с борта МКС
Украина потребовала от DW убрать формулировку о "гражданской войне" в Донбассе
Елизавета II направила Путину поздравление с Днем России
СМИ сообщают о скорой отставке премьер-министра Грузии
Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником
США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию
СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса
"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию