ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году

СЕГОДНЯ 20:07 2018-06-12T20:07:26+03:00

Прогноз повышен на 0,03 миллиона баррелей в сутки — до 11,07 миллиона баррелей в день

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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в текущем году. Как отмечается в июньском докладе организации, прогноз повышен на 0,03 миллиона баррелей в сутки — до 11,07 миллиона баррелей в день.

Оценка добычи нефти и конденсата в России в 2017 году сохранена на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки. Изменение прогноза связан с отражением сведений о фактической добыче в текущем году.

"С учетом уровня добычи за последние несколько месяцев, данные за первый квартал 2018 года были пересмотрены в сторону повышения на 0,18 миллиона баррелей в сутки с прогнозировавшегося уровня в 10,98 миллиона баррелей в сутки, до 11,16 миллиона баррелей в сутки. По оценке, этот же уровень сохранился в апреле и мае", — сообщается в докладе.