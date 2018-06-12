2018-06-12T20:31:15+03:00
В мире

В Турции запустили газопровод в обход России

В церемонии открытия газопровода приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода TANAPПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода TANAPФото: REUTERS
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В Турции запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP) для транспортировки топлива из Азербайджана.

В торжественной церемонии открытия газопровода в провинции Эскишехир приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.

"Сегодня исторический день. Проект TANAP — это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу", — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в июне следующего года планируется осуществить первую поставку газа в Грецию. По его словам, благодаря проекту газопровода были созданы 10 тысяч рабочих мест, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, проект "Южный газовый коридор", частью которого является TANAP, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

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