2018-06-12T21:15:00+03:00
Политика

Глава МВД Украины предложил отказаться от "Минска-2"

Арсен Аваков предложил разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Глава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен АваковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил отказаться от Минских договоренностей. В своем блоге в издании "Украинская правда" он выступил за разработку новой стратегии по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Авакова, что Минские соглашения лежат вне украинского правового поля, в связи с этим Вреховная рада не может их ратифицировать. Он сообщил, что МВД уже подготовило "стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов".

Так, Аваков предлагает принять два закона — об амнистии и "коллаборантах". Стратегия включает в себя выбор участка на неподконтрольной Киеву территории, куда отведут силы противника, чтобы создать безопасную зону.

Кроме того, Аваков предлагает постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, начиная с отдельного города или района. Затем надо разминировать территории и приступить к решению экологических проблем, считает глава МВД.

Напомним, в России ранее не раз заявляли о необходимости соблюдения соблюдения минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин называл их "безальтернативной основой урегулирования кризиса".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Внешний долг украинского банковского сектора приблизился к 6 миллиардам долларов
Больше 6 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России
Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса по всему миру
В Париже освободили захваченных заложников и задержали злоумышленника
Скопье и Афины договорились об официальном наименовании Македонии
Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт
В Турции запустили газопровод в обход России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
Китайский рыбак выловил рыбу-голубя
В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения
В Париже неизвестный захватил заложников
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год