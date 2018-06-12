Глава МВД Украины предложил отказаться от "Минска-2"

СЕГОДНЯ 21:15 2018-06-12T21:15:00+03:00

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Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил отказаться от Минских договоренностей. В своем блоге в издании "Украинская правда" он выступил за разработку новой стратегии по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Авакова, что Минские соглашения лежат вне украинского правового поля, в связи с этим Вреховная рада не может их ратифицировать. Он сообщил, что МВД уже подготовило "стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов".

Так, Аваков предлагает принять два закона — об амнистии и "коллаборантах". Стратегия включает в себя выбор участка на неподконтрольной Киеву территории, куда отведут силы противника, чтобы создать безопасную зону.

Кроме того, Аваков предлагает постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, начиная с отдельного города или района. Затем надо разминировать территории и приступить к решению экологических проблем, считает глава МВД.

Напомним, в России ранее не раз заявляли о необходимости соблюдения соблюдения минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин называл их "безальтернативной основой урегулирования кризиса".