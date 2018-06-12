В Париже освободили захваченных заложников и задержали злоумышленника

СЕГОДНЯ 21:43 2018-06-12T21:43:53+03:00

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Во вторник, 12 июня, в Париже освободили захваченных неизвестным мужчиной заложников. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. По его словам, захватчика задержали правоохранители. Жизни бывших заложников ничего не угрожает.

"Париж, X округ: мужчина задержан и заложники в безопасности. Приветствую профессионализм и скорость полиции и спасательных служб", — написал Коллон в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее во вторник стало известно о захвате нескольких человек в заложники в Х округе французской столицы. По разным данным, число заложников составляло от двух до трех человек. Кроме того, сообщалось, что среди захваченных есть беременная женщина, а также отмечалось возможное ранение одного из заложников. Мотивы злоумышленника не уточнялись. Полиция решила провести штурм здания, где находился мужчина, заявлявший о том, что вооружен.