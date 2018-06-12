2018-06-12T22:13:53+03:00
Умные вещи

Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса по всему миру

Технические неполадки наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии, а также в России
Екатерина БОЛГОВА
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Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервисаПользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервисаФото: REUTERS
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Во вторник, 12 июня, пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Instagram по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, следящего за неполадками в работе и отключениями среди интернет-ресурсов.

Отмечается, что неполадки с сервисом наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии. Кроме того, сложности наблюдаются у российских пользователей, прежде всего, жителей столицы.

По информации портала, 26% пользователей Instagram не могут зайти в свой аккаунт, 45% испытывают сложности с загрузкой новостей, 27% сообщают о неполадках при работе с веб-сайтом.

Напомним, Instagram — бесплатное приложение, социальная сеть для обмена фотографиями и видеороликами. Сервис позволяет снимать изображения и видео, применяя к ним фильтры, а также публиковать их через и ряд других социальных сетей.

Напомним, 5 июня сообщалось о крупных неполадках в работе Instagram.

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