«Тучи сгущаются»: Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики

12 Июнь 23:44 2018-06-12T23:44:46+03:00

По мнению Кристин Лагард, риск торговой войны между развитыми странами растет с каждым днем

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая после саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, в работе которого она принимала участие, предупредила, что угроза торговой войны между развитыми странами увеличивает риски для мировой экономики. Причем, как считает Лагард, в последнее время «тучи сгущаются».

«Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день ото дня», - цитирует главу МВФ агентство Bloomberg.

Причем, по мнению Кристин Лагард, риск подрыва доверия, вызванный «попытками поставить под сомнение методы ведения торговли и работы международных организаций», является главной угрозой для мировой экономики. По ее словам, это «самое большое и темное облако».

Между тем стоит отметить, что руководитель МВФ не стала прямо обвинять американскую администрацию в развязывании торговой войны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит G7 закончился скандалом. Тогда президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике. Свое решение он обосновал «ложными заявлениями» премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров в Квебеке. Причем особенно хозяину Белого дома не понравились слова Трюдо об «оскорбительных» американских торговых пошлинах, в частности, на сталь и алюминий.