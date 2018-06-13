После трагедии на Волге задержали владельца лодочной станции

СЕГОДНЯ 00:47 2018-06-13T00:47:38+03:00

В понедельник поздно вечером в Волгограде столкнулись прогулочный катамаран и баржа Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По данным следствия, гендиректор ООО «Пристань» не препятствовал отплытию катамарана, который в итоге столкнулся с баржей

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Во вторник, 12 июня стало известно о задержании 47-летнего генерального директора ООО «Пристань» - лодочной станции, где стоял катамаран «Елань-12», столкнувшийся в минувший понедельник с баржей в акватории Волги. По данным следствия, владелец «Пристани» не препятствовал отплытию катамарана.

«Следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», - заявили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) ТАСС.

Кроме того, как подчеркнул собеседник агентства, в настоящее время правоохранители проводят обыски в доме капитана маломерного судна, а также «иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 11 июня, в Волгограде столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасти удалось только пятерых, при этом трое из них были госпитализированы.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: дело завели по части 3 статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»).