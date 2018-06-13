Трамп и Ким Чен Ын согласились приехать в КНДР и США
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились об обмене визитами.
Как выяснилось, ранее руководитель Северной Кореи пригласил хозяина Белого дома «посетить Пхеньян в удобное время». В свою очередь Трамп также пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон. При этом оба лидера «с удовольствием приняли приглашения друг друга».
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), главы КНДР и США уверены в том, что обмен визитами «послужит еще одним важным событием для американо-северокорейских отношений».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча прошла в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.
По итогам переговоров главы двух государств подписали всеобъемлющий документ, в котором Соединенные Штаты гарантируют безопасность для КНДР, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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