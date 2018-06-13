СЕГОДНЯ 02:35 2018-06-13T02:35:48+03:00

Суд в США одобрил слияние компаний AT&T и Time Warner за $85 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 12 июня, Федеральный суд США одобрил приобретение одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T конгломерата Time Warner за 85 миллиардов долларов.

Как выяснилось, судья федерального округа Колумбия Ричард Леон одобрил сделку без каких-либо предварительных условий, заметив, что Минюсту США не удалось доказать, что слияние двух компаний противоречит американскому антимонопольному законодательству и может нанести вред потребителям.

«Я полагаю, что правительство не выполнило свою задачу. Суд выносит свое решение в пользу обвиняемых (представителей AT&T)», - сказал Леон.

Между тем представители американского министерства юстиции заявили, что разочарованы данным решением и уже «обдумывают дальнейшие шаги», передает телеканал CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года AT&T официально подтвердила, что приобретает конгломерат Entertainment Group Time Warner. Однако вскоре Минюст США подал иск против AT&T. Ведомство потребовало заблокировать слияние компаний, так как считает, что эта сделка серьезно повредит американским потребителям (приведет к увеличению ежемесячной платы за телевидение и уменьшит выбор, имеющийся у аудитории).