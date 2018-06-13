ОПЕК отметила неопределенность прогноза по спросу на свою нефть

СЕГОДНЯ 03:16 2018-06-13T03:17:14+03:00

Между тем, как заметили в организации, пока спрос на черное золото в США, Китае и Индии «показывает потенциал к росту»

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем июньском докладе отметила неопределенность поведения рынка во втором полугодии 2018 года. Так, в организации даже затруднились спрогнозировать спрос на свою нефть.

«Хотя спрос на нефть в США, Китае и Индии показывает потенциал к росту, есть факторы риска, которые могут ограничить этот потенциал в будущем», - говорится в отчете. Как выяснилось, в частности, в ОПЕК опасаются замедления роста ряда крупнейших экономик мира, ужесточения условий кредитования в Китае и введения торговых барьеров.

В связи с этим ОПЕК ожидает спроса на свою нефть во второй половине года на уровне 33,2 млн баррелей в сутки, что на 0,5 млн ниже показателя за аналогичный период 2017 года. Причем диапазон неопределенности в этом прогнозе составляет 1,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в своем июньском докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году. Прогноз повышен на 0,03 млн баррелей в сутки - до 11,07 млн баррелей в день.