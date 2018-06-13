Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за шаг навстречу «светлому будущему»

СЕГОДНЯ 04:24 2018-06-13T04:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за сделанный им «первый шаг на пути к светлому будущему для своего народа».

«Я хочу поблагодарить председателя (Государственного совета КНДР) Ким Чен Ына за то, что он сделал первый решительный шаг на пути к новому светлому будущему для своего народа», - написал глава Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter. При этом, как считает хозяин Белого дома, его встреча с руководителем Северной Кореи, состоявшаяся во вторник, 12 июня, в Сингапуре, «доказывает, что настоящие перемены возможны».

Также Трамп выразил уверенность в том, что КНДР может достичь безгранично многого, если откажется от ядерного оружия. «Нет границ тому, что может достичь СеКо (Северная Корея), когда она откажется от ядерного оружия и будет вовлечена в торговлю и взаимодействие с миром», - добавил американский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров лидеры двух стран подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.