СМИ: РФ предложит ОПЕК+ вернуться к уровням нефтедобычи октября 2016 года

СЕГОДНЯ 04:52 2018-06-13T04:52:46+03:00

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В СМИ появилась информация о том, что Россия планирует предложить ОПЕК+ (странам, заключившим соглашение о сокращении добычи нефти) вернуться к уровням добычи октября 2016 года.

По некоторым данным, предложение будет подразумевать возврат к изначальным уровням нефтедобычи в течение трех месяцев, начиная с июля. При этом увеличивать производство предполагается на 1,8 миллиона баррелей в сутки пропорционально для всех стран, сообщает агентство Bloomberg. Между тем, как считают эксперты, такие страны, как Ангола, Венесуэла и Мексика, не смогут нарастить добычу до должного уровня, поэтому реальный рост предложения на рынке будет несколько ниже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились сократить суммарную добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч пришлись на Россию. С тех пор это соглашение уже дважды продлевалось, в последний раз - до конца 2018 года.