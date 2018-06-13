2018-06-13T04:52:46+03:00
Экономика

СМИ: РФ предложит ОПЕК+ вернуться к уровням нефтедобычи октября 2016 года

Как ожидается, 22-23 июня нефтедобывающие страны проведут встречу в Вене, чтобы обсудить варианты дальнейшей реализации сделки
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
СМИ: РФ предложит ОПЕК+ вернуться к уровням нефтедобычи октября 2016 годаСМИ: РФ предложит ОПЕК+ вернуться к уровням нефтедобычи октября 2016 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В СМИ появилась информация о том, что Россия планирует предложить ОПЕК+ (странам, заключившим соглашение о сокращении добычи нефти) вернуться к уровням добычи октября 2016 года.

По некоторым данным, предложение будет подразумевать возврат к изначальным уровням нефтедобычи в течение трех месяцев, начиная с июля. При этом увеличивать производство предполагается на 1,8 миллиона баррелей в сутки пропорционально для всех стран, сообщает агентство Bloomberg. Между тем, как считают эксперты, такие страны, как Ангола, Венесуэла и Мексика, не смогут нарастить добычу до должного уровня, поэтому реальный рост предложения на рынке будет несколько ниже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились сократить суммарную добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч пришлись на Россию. С тех пор это соглашение уже дважды продлевалось, в последний раз - до конца 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спикер Рады предложил британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии»
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018
Роструд напомнил, что на этой неделе россиян ожидают всего три рабочих дня
После гибели 11 человек на Волге задержали владельца лодочной станции
Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум осенью этого года
Руководство «Укрпочты» заявило, что компания находится на грани банкротства
В Миннесоте енот забрался на 23 этаж этаж небоскреба
День России отметили в США
Погода в Москве на 13 июня 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет
«Он все понял»: Трамп заявил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю