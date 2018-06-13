СЕГОДНЯ 05:15 2018-06-13T05:15:03+03:00

В США посоветовали болельщикам не брать с собой на ЧМ-2018 мобильные телефоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Власти США продолжают запугивать своих болельщиков, которые намереваются отправиться в Россию на чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018).

Так, очередную «страшилку» рассказал директор американского Национального контрразведывательного центра Уильям Эванина. В частности, он посоветовал фанатам не брать с собой мобильные телефоны и другие электронные гаджеты. По его заверениям, «можно не сомневаться» в том, что так называемые русские хакеры «попытаются получить доступ к данным, содержащимся на привезенных в РФ устройствах». Причем, как утверждает Эванина, больше всего в этом плане следует опасаться «представителям корпораций или правительственным официальным лицам».

«Если вы можете обойтись без электронного устройства, то не берите его с собой. Если в этом есть необходимость, то возьмите с собой другое устройство, а не то, которым вы в основном пользуетесь», - приводит слова Уильяма Эванина Reuters.

Кстати, отметит, в Великобритании также опасаются за безопасность своих болельщиков на ЧМ-2018. Как сообщал сайт kp.ru, особое беспокойство у британских парламентариев вызывают фанаты с темным цветом кожи, выходцы из Азии и представители других национальных меньшинств, а также ЛГБТ-сообщества.