2018-06-13T06:10:16+03:00
Политика

Россия доставила гумпомощь для восстановления школы под Дамаском

В настоящее время наша страна помогает Сирии восстанавливать разрушенные в результате боестолкновений социальные объекты
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время Россия помогает Сирии восстанавливать разрушенные в результате боестолкновений социальные объектыВ настоящее время Россия помогает Сирии восстанавливать разрушенные в результате боестолкновений социальные объектыФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь для восстановления социальных объектов. В частности, ее планируется использовать для восстановления разрушенной в результате боестолкновений школы в городе Яльда, который находится в окрестностях Дамаска.

Как уточнил замглавы штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гумпомощи Сергей Грязнов, на нескольких грузовиках в Яльду привезли доски, металлические трубы, почти два километра силовых кабелей, а также около трех километров проводов, необходимых для восстановления электроснабжения.

«Для дружественного сирийского народа от Российской Федерации привезена гуманитарная помощь для восстановления социальных объектов. В данный момент - школы», - приводит слова полковника ТАСС.

При этом Грязнов подчеркнул, что в дальнейших планах - подвоз стройматериалов, техники и продовольствия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время в Сирии созданы все условия для ее возрождения. При этом он призвал страны СНГ подключиться к восстановлению арабской республики.

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