Россия доставила гумпомощь для восстановления школы под Дамаском
Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь для восстановления социальных объектов. В частности, ее планируется использовать для восстановления разрушенной в результате боестолкновений школы в городе Яльда, который находится в окрестностях Дамаска.
Как уточнил замглавы штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гумпомощи Сергей Грязнов, на нескольких грузовиках в Яльду привезли доски, металлические трубы, почти два километра силовых кабелей, а также около трех километров проводов, необходимых для восстановления электроснабжения.
«Для дружественного сирийского народа от Российской Федерации привезена гуманитарная помощь для восстановления социальных объектов. В данный момент - школы», - приводит слова полковника ТАСС.
При этом Грязнов подчеркнул, что в дальнейших планах - подвоз стройматериалов, техники и продовольствия.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время в Сирии созданы все условия для ее возрождения. При этом он призвал страны СНГ подключиться к восстановлению арабской республики.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»