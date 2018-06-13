День России отметили в США

СЕГОДНЯ 07:18 2018-06-13T07:18:26+03:00

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В День России в дипломатических миссиях нашей страны в Нью-Йорке и Вашингтоне прошли торжественные приемы в честь национального праздника нашей страны.

В постпредстве Российской Федерации при ООН гостей приветствовали постпред Василий Небензя и генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников. Высокопоставленные дипломаты из разных стран мира, представители организаций соотечественников смогли ознакомиться со специально развернутой выставкой, посвященной Екатеринбургу – одному из городов, в котором пройдут игры Чемпионата мира по футболу-2018.

В посольстве РФ в Вашингтоне гостей принимал посол нашей страны в США Анатолий Антонов.

Официальные поздравления по случаю Дня России от имени президента Дональда Трампа озвучил госсекретарь США Майкл Помпео, отметивший, что «Соединенные Штаты чествуют россиян и их устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона".