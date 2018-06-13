Руководство «Укрпочты» заявило, что компания находится на грани банкротства

СЕГОДНЯ 07:57 2018-06-13T07:57:17+03:00

Именно этим оператор почтовой связи объясняет предложения издателям отсрочить расчет с редакциями по результату подписной кампании

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Оператор почтовой связи Украины находится на грани банкротства, заявил первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины, именно этим структура объясняет предложения издателям отсрочить расчет с редакциями по результату подписной кампании.

«На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен... Предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой «хвоста» в сентябре», — сообщил Чернявский.

Он назвал сложной ситуацию в «Укрпочте» и заявил о важности достижения взаимовыгодного компромисса. По его словам, обстановку осложняет неурегулированный вопрос о тарификации Пенсионного фонда, поскольку этот вид деятельности поглощает около 50% расходов, а в доходной части составляет около 25%.

«После роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — добавил замдиректора.