Руководство «Укрпочты» заявило, что компания находится на грани банкротства
Оператор почтовой связи Украины находится на грани банкротства, заявил первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский.
Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины, именно этим структура объясняет предложения издателям отсрочить расчет с редакциями по результату подписной кампании.
«На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен... Предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой «хвоста» в сентябре», — сообщил Чернявский.
Он назвал сложной ситуацию в «Укрпочте» и заявил о важности достижения взаимовыгодного компромисса. По его словам, обстановку осложняет неурегулированный вопрос о тарификации Пенсионного фонда, поскольку этот вид деятельности поглощает около 50% расходов, а в доходной части составляет около 25%.
«После роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — добавил замдиректора.