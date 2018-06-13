После гибели 11 человек на Волге задержали владельца лодочной станции

СЕГОДНЯ 08:24 2018-06-13T08:24:28+03:00

В результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде погибли 11 человек Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По информации следствия, гендиректор ООО «Пристань» не препятствовал отплытию катамарана, который в итоге столкнулся с баржей

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В Волгограде задержали 47-летнего генерального директора ООО «Пристань» - лодочной станции, где стоял катамаран «Елань-12», столкнувшийся в минувший понедельник с баржей в акватории Волги. По данным следствия, владелец «Пристани» не препятствовал отплытию катамарана.

«Следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», - заявили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР), передает ТАСС.

Кроме того, как подчеркнул собеседник агентства, в настоящее время правоохранители проводят обыски в доме капитана маломерного судна, а также «иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего».

Трагедия на Волге

В понедельник, 11 июня, в Волгограде столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек - капитан и еще 10 пассажиров. Из кают катамарана спасатели достали тела семи женщин и четырех мужчин. Официальной версии их гибели придется ждать, но скорее всего, они не смогли выбраться из кают и захлебнулись.Спасти удалось только пятерых, при этом трое из них были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело: дело завели по части 3 статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»). Известно, что в крови капитана катамаран нашли алкоголь. Также есть информация, что катамаран вышел на речную прогулку с большим перегрузом. Вместо 12 положенных пассажиров на нем было на четыре человека больше.