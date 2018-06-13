Роструд напомнил, что на этой неделе россиян ожидают всего три рабочих дня

СЕГОДНЯ 08:45 2018-06-13T08:45:50+03:00

В России на этой неделе только три рабочих дня Фото: REUTERS

Следующие праздничные трехдневные выходные будут в России только в ноябре

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В пресс-службе Роструда напомнили, что на этой неделе россиян ожидают только три рабочих дня. Это связано с празднованием во вторник, 12 июня, Дня России.

"В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня - с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. После праздничных выходных россиян ожидают три рабочих дня - с 13 по 15 июня", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В ведомстве подчеркнули, что следующие праздничные трехдневные выходные ожидаются только в ноябре 2018 года.

Праздничные дни в мае и июне 2018 годаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в праздновании Дня России по всей стране приняли участие больше шести миллионов человек.

Как сообщал сайт kp.ru, перенос рабочих и выходных дней был осуществлен также в мае 2018 года, что было связано с празднованием Дня весны и труда.