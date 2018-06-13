Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда

СЕГОДНЯ 09:25 2018-06-13T09:25:44+03:00

Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке предупредил, что наступление на город подвергнут опасности жизнь 250 тысяч человек

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В среду, 13 июня, войска коалиции под руководством Саудовской Аравии начали наступление на йеменский портовый город Ходейда на побережье Красного моря.

Как сообщил телеканал Press TV, цель операции состоится в освобождении Ходейды от мятежников движения "Ансар Аллах" (хуситы). Ранее официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщал, что наступление на город подвергнут опасности жизнь 250 тысяч человек.

По данным всемирной организации, в районе Ходейды проживают не менее 600 тысяч человек. Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за угроз. В то же время сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается конфликт между правительственными силами и хуситами. В марте 2015 года в страну вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.