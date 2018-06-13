Спикер Рады предложил британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии»

СЕГОДНЯ 09:51 2018-06-13T09:51:21+03:00

Андрей Парубий также заявил, что поблагодарил министра обороны Великобритании Марка Ланкастера за помощь Украине

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Во время визита в Великобританию спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил парламенту страны создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации», — написал Парубий в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что поблагодарил главу Минобороны Великобритании Марка Ланкастера за помощь Украине, среди которой было «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».

Напомним, в апреле британский премьер-министр Тереза Мэй выразила благодарность президенту Украины Петру Порошенко за высылку российских дипломатов.