Россотрудничество: число молодых украинцев, желающих учиться в России, неуклонно растет

СЕГОДНЯ 10:27 2018-06-13T10:27:55+03:00

В ведомстве отметили, что украинские выпускники стараются задержаться в России и найти здесь работу

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В Россотрудничестве рассказали, что абитуриенты из Украины в основной своей массе выбирают для получения высшего образования российские вузы. И число их постоянно растет. К примеру, на будущий учебный год украинским гражданам на бесплатное обучение в российских университетах и институтах бвыделена квота в 490 мест.

В Россотрудничестве особо отметили, что при вышезаявленной квоте через систему russia.study поступило 1 378 заявок от представителей сопредельного государства.

«Молодые украинцы по-прежнему рассматривают Россию как одну из стран для получения высшего образования», – рассказал глава культурного центра РФ в Киеве Константин Воробьев.

В свою очередь, в политкругах нынешней киевской власти этим цифрам явно не аплодируют. Верховной раде такую тенденцию объяснили тем, что реформа образования на Украине «уничтожает научный потенциал страны».

«Всё делается для того, чтобы никто в мире не рассматривал Украину как страну с научным потенциалом. По сути, страна рискует превратиться в сырьевой придаток, у которого не будет возможностей для создания высокотехнологичного производства. Поэтому дети и выезжают в соседние государства, чтобы оставаться конкурентоспособными и перспективными», – посетовал парламентарий Евгений Мураев.

В то же время, в российских дипломатических кругах отметили, что сохраняется тенденция к тому, что львиная доля молодых украинцев, получивших российское образование, стараются остаться в РФ и устроиться на работу. Оценочные данные показывают, что только 10-20% выпускников с украинским гражданством возвращаются на родину, чтобы продолжить карьеру, сообщает газета «Известия».