Минфин встал на защиту продаж пива в пластиковых бутылках

СЕГОДНЯ 10:43 2018-06-13T10:43:47+03:00

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Министерство финансов России подвергло жесткой критике проект закона, согласно которому может быть введен запрет производства и сбыта в стране алкогольной продукции в пластиковой таре (ПЭТ) свыше 0,5 л. В ведомстве уверены, если закон обретет право на жизнь — последствия будут более чем плачевные.

К примеру, его внедрение приведет к росту уровня цен и поспособствует смещению спроса в сторону крепкого алкоголя. Кроме того, в случае принятия документа российский бюджет может лишиться 30 миллиардов рублей акцизных поступлений от пивной промышленности. Одного этого уже достаточно, чтобы либо отложить проект закона на полку, либо отправить его на серьезную доработку, считают в Минфине.

Суммируя все минусы, ведомство уже подготовило отрицательный отзыв и отправило его депутатам Госдумы.

Отметим, проект закона предусматривает запрет производства и оборота алкоголя в полимерной таре объемом более литра к 2019 году и свыше полулитра — к 2020 году. Из пояснительной записки к документу следует, что ценовая доступность пива в ПЭТ большого объема провоцирует алкоголизацию населения, в первую очередь — молодежи. Кроме того, такой литраж, по мнению авторов законопроекта, влечет за собой последующий переход на употребление более крепких напитков или на комбинирование потребления пива и крепких напитков, сообщает газета «Известия».