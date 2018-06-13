2018-06-13T11:33:55+03:00
Спорт

ФИФА заработает на ЧМ-2018 рекордные 6,1 млрд долларов

Как следует из документов Международной футбольной федерации, только чистая прибыль от продажи прав на трансляции составит порядка $3,6 млрд,
Евгений ЧЕРНЕНКО
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До Чемпионата мира-2018 по футболу в России остался один деньДо Чемпионата мира-2018 по футболу в России остался один деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прямой доход Международной футбольной федерации (ФИФА) от проведения Чемпионата мира по футболу в России составит порядка $6,1 млрд. Что в свою очередь на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Кроме того, данная цифра является рекордной за всю историю проведения мировых первенств.

Подобное положительное сальдо сложилось из нескольких объективных фактов. К примеру, по сравнению с прошлым ЧМ, который проводился в Бразилии, увеличилась прибыль от продажи прав на телетрансляции матчей, в этом году она составит $3,6 млрд, следует и финансовых документов ФИФА.

Что до спонсорских соглашений, то они подросли и в количестве и в плане финансового портфеля реальной прибыли: семь из 20 сделок заключены с китайскими компаниями, а общий доход от них превысит $1,6 млрд, сообщает газета «Известия».

Стоит отметить, что еще за год до старта мундиаля, ФИФА получила $160 млн от производителя спортивных видеоигр EA Sports. Компания купила права на использование бренда чемпионата мира 2018 года в своем симуляторе.

Напомним, на ЧМ-2014 в Бразилии Международная федерация футбола заработала $4,8 млрд, на ЧМ-2010 в ЮАР — $3,9 млрд, а на ЧМ-2006 в Германии — €1,9 млрд.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кубок мира разыграют 32 команды в 64 матчах, которые пройдут в 11 городах страны. Сборная России сыграет у групповом турнире с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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