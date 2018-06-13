В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР

СЕГОДНЯ 11:54 2018-06-13T11:54:36+03:00

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Прошедшая встреча президента Америки Дональда Трампа и североамериканского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отодвигает ситуацию от критической точки.

«Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение», - считает Дмитрий Песков.

Так же он считает, что подобное развитие событий вызывает удовлетворение, как сообщают РИА Новости. По мнению Пескова, впереди предстоит много работы, ведь надеяться на решение проблемы в один момент было бы неверным.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в сингапурском отеле Capella, который находится на острове Сентоса. В начале встерчи лидеры обменялись рукопожатием, а позже удалились на долгожданные переговоры, возможность которых не один раз ставилась под вопрос самими президентами США и КНДР.