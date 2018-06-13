Песков: в России будут рады видеть Трампа на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:05 2018-06-13T12:05:51+03:00

Чемпионат мира по футболу стартует в РФ уже через день

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России будут рады видеть главу Соединенных Штатов Дональда Трампа на чемпионате мира по футболу, который начинается в нашей стране уже в четверг, 14 июня.

«Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из Соединённых Штатов Америки на самом высшем уровне», — сказал Песков журналистам.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде и Нижнем Новгороде.

В среду, 13 июня, в Москве проходит конгресс Международной федерации футбола (FIFA). На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин.