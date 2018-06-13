2018-06-13T12:05:51+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Песков: в России будут рады видеть Трампа на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу стартует в РФ уже через день
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России будут рады видеть главу Соединенных Штатов Дональда Трампа на чемпионате мира по футболу, который начинается в нашей стране уже в четверг, 14 июня.

«Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из Соединённых Штатов Америки на самом высшем уровне», — сказал Песков журналистам.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде и Нижнем Новгороде.

В среду, 13 июня, в Москве проходит конгресс Международной федерации футбола (FIFA). На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент России оценил работу ФИФА по подготовке к ЧМ-2018
Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить
В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР
Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило светлое пиво
ФИФА заработает на ЧМ-2018 рекордные 6,1 млрд долларов
Проверки российских предприятий будут проходить только после согласования с прокураторуй
Российские военные восстанавливают школу под Дамаском
Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения суда по МН17
Сильнейшая песчаная буря нарушила работу марсохода Opportunity
Минфин встал на защиту продаж пива в пластиковых бутылках
Россотрудничество: число молодых украинцев, желающих учиться в России, неуклонно растет
Маск сообщил, что Tesla уволит больше 4 тысяч сотрудников для сокращения расходов
Спикер Рады предложил британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии»
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018
Роструд напомнил, что на этой неделе россиян ожидают всего три рабочих дня
После гибели 11 человек на Волге задержали владельца лодочной станции
Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум осенью этого года
Руководство «Укрпочты» заявило, что компания находится на грани банкротства
В Миннесоте енот забрался на 23 этаж этаж небоскреба
День России отметили в США
Погода в Москве на 13 июня 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет
«Он все понял»: Трамп заявил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю