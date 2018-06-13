Свыше 30 тысяч москвичей и иностранных туристов посетили концерт в честь Дня России
Более 30 тысяч человек пришли 12 июня на главную площадь столицы, чтобы принять участие в праздновании Дня России - такую цифру сообщило на своем сайте ГУ МВД.
Вели праздник популярные телеведущие Мария Ким и Дмитрий Борисов, а концертную программу составили выступления как уже привычных стране звезд эстрады, так и современных музыкантов. Красочным завершением праздника стало уже традиционное совместное исполнение гимна Российской Федерации, сразу после которого грандиозный салют осветил московское небо 500 разноцветными залпами.
Также пресс-служба МВД отметила, что безопасность зрителей и общественный порядок успешно обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.
По всей стране один из самых молодых государственных праздников на массовых мероприятиях отметили около семи миллионов человек, в том числе и за пределами страны.