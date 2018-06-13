2018-06-13T14:39:48+03:00
Общество

Свыше 30 тысяч москвичей и иностранных туристов посетили концерт в честь Дня России

Услышать Киркорова, Федука и других популярных артистов на Красной площади собрались более 30 тысяч человек
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Красочным завершением праздника стало уже традиционное совместное исполнение гимна Российской Федерации, сразу после которого грандиозный салют осветил московское небо 500 разноцветными залпамиКрасочным завершением праздника стало уже традиционное совместное исполнение гимна Российской Федерации, сразу после которого грандиозный салют осветил московское небо 500 разноцветными залпамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Более 30 тысяч человек пришли 12 июня на главную площадь столицы, чтобы принять участие в праздновании Дня России - такую цифру сообщило на своем сайте ГУ МВД.

Вели праздник популярные телеведущие Мария Ким и Дмитрий Борисов, а концертную программу составили выступления как уже привычных стране звезд эстрады, так и современных музыкантов. Красочным завершением праздника стало уже традиционное совместное исполнение гимна Российской Федерации, сразу после которого грандиозный салют осветил московское небо 500 разноцветными залпами.

Также пресс-служба МВД отметила, что безопасность зрителей и общественный порядок успешно обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.

По всей стране один из самых молодых государственных праздников на массовых мероприятиях отметили около семи миллионов человек, в том числе и за пределами страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В нескольких районах Симферополя и Севастополя отключили электроэнергию, есть перебои со связью
Великобритания будет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов
Путин примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018
"Нафтогаз Украины" может отключить газоснабжение 129 населенных пунктов в 16 областях
Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере до миллиарда евро
Матч открытия ЧМ-2018 на Первом канале прокомментируют Леонид Слуцкий и Александр Елагин
В Мосгоризбиркоме заявили, что Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы
Ученые рассказали о странной массовой гибели тысячелетних баобабов в Африке
Лавров: Россия готова поставлять газ в ЕС по «Турецкому потоку», если получит необходимые гарантии
Фернандо Йерро будет готовить Испанию к матча ЧМ-2018 как главный тренер
Эксперты установили сумму ущерба, причиненного картине Репина в Третьяковской галерее
МИД России: санкции США в отношении "Совфрахта" - элемент очередного "политического безрассудства"
Захвативший заложников в Париже марокканец был отправлен в психиатрическую больницу
Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за скандала вокруг судна с беженцами
Кристиан Лубутен отстоял свое эксклюзивное право на туфли с красной подошвой в суде ЕС
Медведев уволил замминистра культуры России Александра Журавского
В Госдуме призвали не вступать в интимные отношения с гостями ЧМ-2018
Калифорния проведет референдум по разделению на три отдельных штата
Козак заявил, что рост цен на моторное топливо является недопустимым
Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены
Ученые рассказали, как распознать лжецов