2018-06-13T13:20:34+03:00
Происшествия

Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей

Стихия разрушила деревенскую школу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали более 100 человекЖертвами извержения вулкана в Гватемале стали более 100 человекФото: REUTERS
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При извержении вулкана Фуэго в Гватемале погибли почти три десятка детей. Такие данные привел министр образования республики Оскар Уго Лопес Ривас. Он рассказал, что в зоне бедствия оказалась одна из местных школ. Учебное заведение, которое находилось в деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес, теперь полностью уничтожено лавой.

Сообщается, что в разрушенной школе обучались 173 человека. 27 из них погибли в результате стихии, судьба еще 35 детей пока остается неизвестной.

В настоящее время, число жертв извержения Фуэго составляет 120 человек. Еще 200 жителей считаются пропавшими без вести, передает сайт «Свободная пресса».

Напомним, в результате извержения еще одного вулкана Килауэа на Гавайях было разрушено около 400 зданий. Под потоки лавы попали три жилых поселения , передает телеканал «360».

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