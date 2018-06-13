2018-06-13T14:25:24+03:00
Политика

Медведев уволил замминистра культуры России Александра Журавского

Также освобождены от должностей еще четверо заместителей министров
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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В среду, 13 июня, председатель правительства России Дмитрий Медведев уволил Александра Журавского с должности статс-секретаря - заместителя главы Минкультуры РФ. Распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

"Освободить Журавского Александра Владимировича от должности статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Журавский курировал в ведомстве работу Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также Нормативно-правового отдела.

Кроме того, были освобождены от своих должностей заместители главы Минсельхоза Евгений Громыко и Евгения Непоклонова. А также уволены заместители министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев и Александр Осипов. Отмечается, что это произошло по просьбам самих заместителей министров.

Медведев также подписал постановление о снижении штатной численности заместителей главы Минэкономразвития с 13 до 12 человек и росте количестве замминистра промышленности и торговли с 9 до 10.

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